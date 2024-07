Droga nascosta nella cassaforte e telecamere anti sbirri, spacciatore condannato ad 8 anni

ANCONA - Dall’arresto per droga ad una maxi condanna per spaccio. Otto anni di reclusione sono stati inflitti mercoledì al tribunale di Ancona, dalla giudice Maria Elena Cola, ad un 48enne trovato in casa con 230 grammi di cocaina e 40mila euro di denaro contante. L'uomo, un operaio albanese con moglie e figli, era in affidamento in prova ai servizi sociali dopo una pregressa condanna, sempre per reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti. Avrebbe dovuto rigare dritto ma si è messo di nuovo nei guai tanto da tornare in carcere. Il 6 febbraio scorso è stato arrestata dalla polizia dopo una operazione antidroga in via Setificio. Fuori dall'abitazione aveva telecamere anti sbirri collegate ad un tablet su cui vedeva chi si avvicinava nelle pertinenze del suo appartamento. La polizia è salita a casa sua, per una perquisizione, dopo aver fermato nelle vicinanze un acquirente trovato con una dose di cocaina.

Nell’abitazione, perquisita con l’aiuto di un cane antidroga, ha trovato la cassaforte in una stanza del seminterrato con dentro 230 grammi di cocaina e 40mila euro. L'imputato, difeso dall'avvocato Monica Clementi dello studio Magistrelli, procedeva con il rito abbreviato. Stando alla sua versione il denaro trovato non sarebbe stato il frutto dello spaccio ma di una compravendita di un immobile mentre la droga l’avrebbe custodita per altri, ignaro anche della quantità.