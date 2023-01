Cumulo di reati, gli agenti lo trovano durante un controllo: sconterà sei mesi in carcere

SENIGALLIA - Reati contro il patrimonio e droga, per il 35enne nordafricano è scattato il provvedimento di carcerazione. Lo hanno eseguito gli agenti del commissariato di Senigallia a seguito di condanne arrivate per una serie di reati commessi in precedenza. Sconterà la pena di sei mesi in carcere.

Durante i controlli del territorio, tre giovani sonno stati sorpresi in centro con alcuni involucri di marijuana. Erano su un'auto quando sono stati fermati dagli agenti. Patente ritirata per il conducente, tutti sono stati segnalati in Prefettura.