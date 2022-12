Il forno della casa al mare è pieno di droga: aiuto cuoco condannato per spaccio

NUMANA – L'abitazione era troppo frequentata e per quesoi i vicini di casa avevano chiamato i carabinieri facendo scoprire un giro di spaccio in riviera. In manette erano finiti due fratelli, un cuoco di 35 anni e un aiuto cuoco di 33 anni, entrambi di origine tunisina. Il blitz dei militari del Norm di Osimo era scattato di pomeriggio, a metà luglio scorso, in una abitazione di Marcelli, una casa al mare presa in affitto dai due per fare la stagione in un ristorante della zona.

I carabinieri stavano tenendo d'occhio il loro appartamento perché negli ultimi giorni c’era stato troppo viavai di persone. Erano stati i vicini di casa i primi a preoccuparsi e avevano visto lungo. Nel primo pomeriggio i militari avevano fatto irruzione nell’appartamento e, in un fornetto, dentro alcune intercapedini dei pensili della cucina, c'erano sette etti di cocaina e mezzo chilo di hashish. Trovato anche tutto l’occorrente per confezionare e pesare le dosi. I due fratelli erano stati arrestati ma in sede di convalida, davanti al gip, solo il fratello minore si era preso la totale responsabilità della droga trovata, ammettendo che fosse sola la sua e scagionando il cuoco che ra tornato libero. Questa mattina il 33enne ha patteggiato la pena a quattro anni e otto mesi di carcere, in tribunale, ad Ancona.. L'udienza si è tenuta davanti alla gup Francesca De Palma. Il tunisino era difeso dall'avvocato Emanuele Senesi. Stando alle indagidi di questa estate la droga sarebbe stata un piccolo rifornimento per lo spaccio delle località balneari della zona.