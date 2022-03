In due sotto la lente del questore: foglio di via e avviso orale

ANCONA - Non potrà tornare ad Ancona per tre anni. Foglio di via emesso dalla questura per un 30enne originario della provincia di Foggia, già noto alle forze dell’Ordine e gravato da un precedente avviso orale del questore della provincia pugliese.

Avviso orale, invece, per un 25enne anconetano. Il giovane, già arrestato in precedenza per droga, è considerato inserito in un traffico ben articolato di sostanze illecite. Il provvedimento è scattato dopo l’istruttoria della Divisione anticrimine, guidata dalla dottoressa Marina Pepe.