Nascondono droga nel pacchetto di sigarette: quando vedono la polizia lo lanciano dal finestrino

ANCONA - Dentro il pacchetto di sigarette nascondono 4 grammi di hashish. Due ragazzi di 23 e 24 anni sono stati segnalati come assuntori di sostanze stupefacenti presso la Prefettura di Ancona. È quanto accaduto ieri notte alle 2,30.

I poliziotti delle Volanti si erano avvicinati all’auto ferma presso un distributore di benzina che si trova sulla strada provinciale Cameranense su cui si trovavano i due giovani in atteggiamenti sospetti. Alla vista dei lampeggianti hanno provato a gettare dal finestrino il pacchetto di sigarette ma quel gesto non è passato inosservato agli agenti. La sostanza è stata quindi inviduata e sequestrata mentre i due si sono giustificati dicendo che la droga era per uso personale del conducente dell’auto a cui è stata ritirata la patente per 30 giorni.