Coppia sull'auto a tutto gas, lei aveva la cocaina negli slip: fidanzati arrestati

FABRIANO - In due su un’auto a tutto gas e con la droga negli slip. In manette una coppia di fidanzati. Sono stati fermati la scorsa notte, all’uscita della superstrada, in direzione Serra San Quirico, dai carabinieri del nucleo Radiomobile. Lei aveva 15 grammi di cocaina, già divisa in dosi, nelle mutandine. Un altro grammo è stato trovato a bordo della vettura. Per entrambi è scattato l’arresto per detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio. Questa mattina l’arresto è stato convalidato in tribunale. Per tutti e due obbligo di firma in attesa del processo al 14 febbraio.

I carabinieri hanno denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un uomo di 40 anni. Tutto è iniziato con un controllo in un posto di blocco effettuato nei i giorni scorsi nella città della carta. L'uomo, durante il controllo dei documenti, è risultato molto nervoso. È stato sottoposto a perquisizione personale: i militari hanno rinvenuto alcuni grammi di cocaina. E' così scattata una perquisizione domiciliare. All'interno della sua camera sono stati rinvenuti oltre 50 grammi di marijuana e alcuni di hashish più materiale utile per il confezionamento di queste sostanze stupefacenti. L'uomo è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio. La droga è stata sequestrata. Sono in corso ulteriori indagini.