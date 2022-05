Il fiuto di Fancy e Grant non tradisce: oltre un chilo di droga sequestrata ai pusher

FERMO - Lotta allo spaccio: oltre un chilo di droga sequestrata e più di 7mila euro sottratti agli spacciatori. È parte dell'attività portata avanti dalla Guardia di finanza di Fermo negli ultimi due mesi anche grazie all'ausilio di Fancy e Grant, due pastori tedeschi di quasi cinque anni addestrati alla ricerca ed al rinvenimento di sostanze stupefacenti.

Le Fiamme gialle fermane hanno identificato 1.514 persone, controllato 1.145 veicoli ed hanno sequestrato 7.180 euro quale provento illecito dell'attività di spaccio oltre a un chilo di droga tra marijuana, hashish, cocaina ed eroina, spesso occultata all'interno di autovetture, anche tra effetti personali o gettate in strada per eludere i controlli. L'attività dei finanzieri ha così consentito di sottrarre droghe e sostanze psicotrope illegali per un valore stimato sul mercato di circa 27mila euro. Sono stati inoltre denunciati all'Autorità Giudiziaria cinque persone, tutte italiane, di cui uno tratto in arresto in flagranza di reato, per produzione, detenzione e spaccio.