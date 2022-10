Aspetta il bus con le tasche piene di droga, arrestato un 19enne

FALCONARA - Soldi contanti e poco più di mezzo etto di cocaina. Li aveva un 19enne arrestato ieri pomeriggio dai carabinieri della Tenenza. Il giovane, italiano ma di origine boliviane, è stato controllato mentre si trovava alla fermata del bus. Alla vista dei carabinieri si è mostrato sin da subito nervoso così i militari hanno deciso di controllarlo. All’interno della tasca del suo giubbino nascondeva 33 grammi di cocaina, già confezionate in 16 dosi pronte allo spaccio e circa mille euro in contanti. E’ stata effettuata quindi una accurata perquisizione anche a cada dove i militari hanno trovato, all’interno della sua camera da letto, altri 25 grammi di cocaina suddivisi in 4 pezzi, oltre ad un bilancino di precisione per il porzionamento dello stupefacente e materiale per confezionare le dosi. La droga in suo possesso era in tutto 58 grammi.

Il 19enne è stato quindi arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e messo ai domiciliari. Questa mattina la giudice Francesca Grassi ha convalidato l’arresto disponendo la misura cautelare dei domiciliari, su richiesta anche del pm Giovanni Centini. Il 19enne, incensurato, si è avvalso della facoltà di non rispondere e l’udienza è stata rinviata al 6 dicembre perché la difesa, rappresentata dall’avvocato Mauro Buontempi, ha chiesto i termini a difesa.