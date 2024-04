Si sposta tra Marche e Lombardia per lavoro, nel portafoglio i carabinieri gli trovano la cocaina: 35enne nei guai

FALCONARA - Si divideva tra Lombardia e le Marche per motivi di lavoro. Durante un controllo, effettuato dai carabinieri della tenenza di Falconara, l'uomo, un 35enne, è stato trovato in possesso di quattro dosi di cocaina. E' successo nella giornata di ieri. I militari hanno scoperto la droga, nascosta nel suo portafoglio, durante un controllo di routine. Ad insospettire i carabinieri è stato il nervosismo del 35enne. La successiva perquisizione ha permesso di scovare e sequestrare lo stupefacente. L'uomo è stato segnalato alle autorità competenti per violazione della normativa sugli stupefacenti.

Nel contesto di una vasta operazione condotta dal Comando Provinciale Carabinieri di Ancona, i militari della Tenenza di Falconara Marittima hanno anche individuato e controllato un 21enne cittadino extracomunitario nel centro abitato. Dopo le verifiche, è emerso che l'uomo era privo del permesso di soggiorno. Le procedure per la sua espulsione amministrativa dall'Italia sono state avviate tramite l'Ufficio Immigrazione della Questura di Ancona.