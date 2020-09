Cocaina, hashish ed eroina nascoste in auto: arrestato il pusher

I militari Nucleo Operativo e Radiomobile dei carabinieri di Fabriano hanno arrestato un trentenne del posto, che ora dovrà rispondere di detenzione illecita e spaccio di sostanze stupefacenti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L’uomo è stato controllato in serata nelle vicinanze del centro cittadino mentre era a bordo della propria auto: l’andatura sostenuta e l’atteggiamento “nervoso” del conducente hanno indotto i militari ad approfondire il controllo. I carabinieri hanno trovato e sequestrato diverse dosi di sostanza stupefacente (circa 10 grammi di cocaina, 7 di hashish ed 1 di eroina), nascoste in un’intercapedine del veicolo e pronte per lo spaccio, oltre ad un bilancino di precisione. Il giovane, quindi, è stato dichiarato in arresto e condotto presso la propria abitazione in attesa del giudizio direttissimo al termine del quale il giudice ha convalidato l’arresto.