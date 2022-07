Si va a fare una passeggiata in centro, i carabinieri lo perquisiscono e trovano dosi di hashish e marijuana: denunciato

I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Fabriano hanno denunciato per detenzione e spaccio di stupefacenti un fabrianese di 34 anni. E' successo nei giorni scorsi.

Il presunto pusher camminava con fare sospetto in centro storico, nella città della carta. Nel corso della perquisizione personale e poi in quella domiciliare nella sua abitazione, sono stati complessivamente trovati e sequestrati oltre 30 grammi di hashish e 8 di marijuana. Il giovane è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio.