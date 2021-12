Droga ed estorsioni, arrestato un uomo: decisiva la denuncia di una vittima

Un arresto in flagranza di reato al termine di una serie di episodi che hanno aggravato ulteriormente la sua posizione. Dovrà rispondere di estorsione e spaccio di stupefacenti un italiano arrestato la scorsa notte dai Carabinieri della stazione di Collemarino. L’uomo, 37 anni e già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato mentre riscuoteva una somma superiore ai 1000 euro a fronte di un debito (derivante da cessione di droga) per circa 150 euro.

La vittima, un ventenne, aveva iniziato ad acquistare hashish tre mesi prima per consumo personale ma poi si è ritrovato nel vortice dell’estorsione. Dopo una serie di minacce la denuncia ai Carabinieri decisiva per mettere in manette il trentasettenne.