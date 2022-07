Droga e rapine, scarcerato ma «pericoloso»: esce di prigione e viene subito espulso

ANCONA - L’Ufficio Immigrazione ha organizzato l’accompagnamento al Centro di Permanenza per il Rimpatrio di Torino di un cittadino marocchino di 29 anni, in esecuzione di un provvedimento di espulsione per pericolosità del soggetto.

L’uomo era già noto alle forze dell’ordine per i numerosi precedenti in materia di spaccio di stupefacenti, per resistenza a pubblico ufficiale e rapina. E’ stato prelevato dai poliziotti dopo la scarcerazione da Montacuto ed è stato trasferito presso il centro piemontese.