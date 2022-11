Cocaina ed eroina per rifornire le piazze di spaccio anconetane, nel pizzino trovato c'erano "i compiti delle vacanze": arrestati

ANCONA - I poliziotti della Squadra Mobile di Ancona, Sezione Antidroga hanno concluso un?importante attività investigativa che ha permesso di trarre in arresto un ucriaino classe '98 ed una donna tunisina del '90, responsabili in concorso tra loro, di detenzione ai fini di spaccio di circa 4 etti e mezzo tra cocaina ed eroina (circa un etto e mezzo di cocaina e circa tre etti di eroina), destinata alla piazza dorica per le festività natalizie e dell?ultimo dell?anno. L'operazione è stata conclusa lo scorso 24 novembre.

L'operazione

Da giorni gli investigatori della Squadra Mobile stavano indagando sul giovane ucraino residente ad Ancona, che riceveva lo stupefacente da una spacciatrice tunisina proveniente da Roma, che per l?occasione percorreva la tratta ferroviaria Roma-Ancona. Giovedì pomeriggio, dopo l?ennesimo mirato servizio di appostamento svolto presso il suddetto scalo, gli agenti dell?antidroga hanno individuato la coppia immediatamente dopo che la donna, scesa dal treno, era salita a bordo dell?auto in uso al cittadino ucraino. La vettura, con a bordo i due sospettati, costantemente seguita e pedinata da due autovetture civetta della Squadra Mobile, è stata fermata in via De Gasperi, in quanto gli agenti avevano percepito che il conducente ucraino, accortosi dei poliziotti, stesse iniziando una fuga che la sua autovettura che avrebbe messo in pericolo anche la circolazione stradale.

Una volta bloccata la Nissan, gli occupanti si sono chiusi dentro l?abitacolo per evitare il controllo, ma gli agenti sono riusciti ugualmente ad aprire l?autovettura e far uscire gli occupanti con non poche difficoltà. La successiva perquisizione ha permesso di ritrovare nascosti nelle coppe del reggiseno della donna, due involucri, uno contenente circa un etto e mezzo di cocaina e l?altro contenete circa tre etti di eroina, nonché due fogli manoscritti (tra cui uno con scritto ?compiti delle vacanze?) con indicati cifre e pesi compatibili con i quantitativi di stupefacente in argomento, ovvero nell?ordine di circa 80.000 euro. Infatti, lo stupefacente sequestrato, di altissima purezza, nell?ordine dell?80/90%, una volta tagliato, avrebbe raggiunto il peso di oltre un chilogrammo che, nel mercato locale, avrebbe fruttato circa 80mila euro.

Visti i gravi indizi di colpevolezza emersi, entrambi gli indagati sono stati arrestati in concorso di reato e, su disposizione della Procura della Repubblica di Ancona, collocati rispettivamente presso il carcere di Montacuto e quello femminile di Villa Fastiggi, a disposizione dell?Autorità Giudiziaria per la convalida degli arresti, avvenuta il giorno successivo. Entrambi gli arrestati sono rimasti ristretti nelle rispettive Case Circondariali di Ancona e Pesaro.