Tenta di rubare dello champagne, nascondeva anche dell'eroina: arrestato

Prima tenta il furto all'interno di un supermercato di Corso Carlo Alberto, poi viene perquisito e trovato con alcune dose di eroina. A finire nei guai un 37enne di origini nigeriane, sorpreso ieri sera mentre tentava di rubare dello champagne in un negozio della città dorica.

Sul posto i carabinieri che dopo averlo perquisito, hanno sequestrato lo stupefacente e lo hanno arrestato. L'uomo è così finito in manette e rimesso subito in libertà come disposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona.