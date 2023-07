Spacciatore fugge al controllo e getta via borsello con dentro la droga griffata “Ferrari”. Inseguimento da film al Piano

ANCONA - Si trovava in piazza Ugo Bassi quando ha iniziato una fuga da film per sfuggire ad un controllo della polizia. Ieri l’inseguimento, attorno a mezzogiorno, terminato con l’arresto di un 19enne egiziano. Il giovane, che ha lavorato come cameriere, aveva a tracolla un borsello di cui si è sbarazzato durante la rocambolesca fuga a piedi, tra le vie del Piano. I poliziotti della volante però lo hanno recuperato: dentro c’erano 328,47 grammi di hashish, un bilancino di precisione e un cellulare. Per il giovane è scattato l’arresto per detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. Quando un agente infatti è riuscito a bloccarlo il 19enne gli ha dato un pugno in faccia. La droga trovata nel borsello era marchiata “Ferrari”, usando impropriamente il nome della nota casa automobilistica che è estranea ai fatti.

Un piccolo quantitativo di hashish il giovane lo aveva anche negli slip. Questa mattina l’arresto è stato convalidato dalla giudice Francesca Grassi che ha disposto per lui l’obbligo di firma giornaliera in questura. Il giovane è stato rimesso libero. In aula ha ammesso i fatti spiegando di averlo fatto per necessità di guadagnare qualche soldo. Il suo legale, l’avvocato Elena Martini, ha chiesto i termini a difesa e l’udienza è stata aggiornata al 17 ottobre. Il 19enne si era reso responsabile di un altro reato, recentemente, il 17 luglio scorso. In piazza Roma aveva preso a testate un poliziotto sempre durante dei controlli. In quel caso era stato solo denunciato. Il questore lo aveva poi sottoposto anche al daspo urbano.