Ferragosto in sicurezza, controlli in stazione: un ragazzo trovato con l’hashish

ANCONA - Operazione “Stazioni sicure” in vista del ponte di Ferragosto. 679 persone controllate tra Marche, Umbria e Abruzzo. I poliziotti della Polfer di Ancona hanno denunciato un 22enne italiano per possesso di una modica quantità di hashish.

188 bagagli ispezionati, 34 stazioni interessate, 3 persone denunciate, 84 gli agenti di polizia impegnati. Nelle stazioni di Ancona e Pescara la Polfer ha collaborato con le unità cinofile. Gli agenti durante l’attività hanno utilizzato gli smartphone in dotazione, per il controllo in tempo reale dei documenti, e metal detector per l’ispezione dei bagagli sospetti.