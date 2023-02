Cuoco trovato con 5 chili di droga, arresto al porto: «Sono un papà, ho fatto una ca...ta»

ANCONA – Appena gli hanno messo le manette ai polsi si era già pentito. «Sono un padre di famiglia, ho fatto una c.». Ma non è servito ad un 50enne, cuoco a bordo di un traghetto, per evitare l'arresto che lo ha portato direttamente in carcere. L'uomo è stato trovato lunedì con 5 chili di eroina nascosti dentro uno zaino. Era appena sceso dalla nave a bordo della quale lavorava, al porto di Ancona, quando la guardia di finanza lo ha fermato per un controllo. All'interno dello zaino che i militari hanno aperto c'era un involucro con l'eroina, 5 chili in tutto, non ancora suddiviso in dosi. I finanzieri lo hanno arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio e lo hanno portato a Montacuto. Oggi c'è stata l'udienza di convalida, in carcere, davanti alla gip Sonia Piermartini.

L'arrestato, difeso dall'avvocato Tommaso Rossi, ha ammesso di essere un corriere ma improvvisato e di aver fatto una leggerezza. Ha chiesto più volte scusa. Il cuoco, che è sposato e con figli, incensurato, avrebbe dovuto consegnare la droga a qualcuno proprio al suo arrivo ad Ancona e solo dopo la consegna sarebbe stato pagato. L'eroina è stata però intercettata prima e sequestrata. La giudice sulla convalida si è riservata. Il 50enne non è più potuto risalire sul traghetto dove lavorava. Le indagini proseguono per risalire a chi gliela ha rifornita e a chi era destinata.