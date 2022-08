Blitz dei carabinieri, il gruppo tenta la fuga: droghe pesanti nel palazzo in degrado

ANCONA - Via Torresi, degrado e droga pesante nel palazzo ex-Telecom. I carabinieri hanno effettuato un blitz nello stabile ormai famigerato. I militari del Norm, con il supporto della tenenza di Falconara, hanno sorpreso quattro persone all’interno della palazzina. Inutile il tentativo di fuga. Il gruppo è stato identificato e perquisito. Un albanese di 37anni è stato trovato con droghe pesanti di diversa natura.

In particolare l’uomo, già conosciuto alle forze dell’ordine, aveva circa 15 grami di crack, in parte già suddivisi in dosi da circa un grammo. La droga era confezionata in bustine in cellophane pronte per essere cedute. La stessa persona aveva anche 7 grammi di cocaina pronta per essere venduta. Il 37enne è stato denunciato.