Spinelli al parco, droga a due passi dal corso e al mercato, scattano tre denunce 

ANCONA – Tre persone controllate e tutte e tre trovate con la droga. Il tris di denunce è scattato ieri dopo una operazione della polizia mirata a debellare il consumo degli stupefacenti tra i giovanissimi e non solo. Il primo trovato a consumare droga è stato un 40enne francese, al parco di via Tiziano, ieri mattina. Si stava facendo uno spinello quando sono arrivati gli agenti a rovinargli la “sigaretta”. Ha cercato di disfarsi dello spinello ma la polizia lo ha perquisito trovando che aveva 0,7 grammi di hashish occultata in un ritaglio di carta da forno, all'interno di una confezione di tabacco.

Nel pomeriggio pizzicato una romena di 22 anni, in via Menicucci, a due passi da corso Garibaldi. Anche lei aveva droga, un grammo. Ieri sera, in piazza d'Armi, dove si tiene il mercato, un 20enne pachistano aveva nel portafoglio mezzo grammo di hashish.