Nasconde la droga, a bordo senza assicurazione: denunciato un 34enne

Fine settimana movimentato nel fabrianese. Alle 3 di notte i carabinieri hanno fermato vicino alla stazione ferroviaria un 34enne del posto. Sottoposto a perquisizione personale e poi anche dell'auto dell'appartamento dove vive, sono stati scoperto e sequestrati oltre 2 grammi di marijuana, meno di un grammo di hashish e un grammo di cocaina. E' stato quindi segnlato come assuntore. Dal controllo è emerso anche che l'uomo era sprovvisto di assicurazione. Per lui, oltre al sequestro del mezzo, è scattata la multa di 866 euro.

Ma nel weekend i militari di fabriano hanno svolto un servizio coordinato con più uomini e mezzi per un controllo straordinario nelle vie della città della carta e del comprensorio. Sono stati controllati 40 mezzi e 70 persone. A Fabriano, un 46enne, del posto, alle 23, nei pressi dell’ospedale, è stato sottoposto ad etilometro. Aveva un valore sopra 1 grammo su litro. Per lui è scattata la denuncia per guida in stato di ebbrezza, patente ritirata e auto affidata al proprietario. Un 35enne di Fabriano, in via Casoli, a mezzanotte è stato fermato per il controllo. Aveva tasso alcolemico di poco superiore a 0.8 g/l. E’ stato denunciato, la patente ritirata e l’auto affidata al proprietario. Ad Arcevia, invece, un 54enne del posto, alle 21, nel corso di un posto di blocco si è rifiutato di sottoporsi all’etilometro. Anche lui ha avuto la stessa sorte del precedente.