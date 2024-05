Dorme con la droga sul comodino, blitz dei carabinieri: arrestato un 30enne

SENIGALLIA - Sono arrivati a casa mentre ancora dormiva. Sul comodino 21 grammi di hashish e tutto l’occorrente per confezionare le dosi. “È per me”, avrebbe detto ai carabinieri anche se era difficile da credere. Arrestato un 30enne per detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio. Il controllo risale a ieri mattina, nell’abitazione dove il giovane, già noto alle forze dell’ordine, vive. Da un po’ di tempo i militari lo tenevano sotto controllo e notando uno strano via vai sotto casa del 30enne hanno deciso di fargli una sorpresa. Un blitz che ha confermato i sospetti. Entrati nell’abitazione i carabinieri hanno trovato la droga in camera da letto. L’arrestato si era appena alzato. In casa c’era un bilancino di precisione e tutto l’occorrente per confezionare le dosi. Il giovane, attualmente senza lavoro, è stato portato in caserma.

Questa mattina in tribunale, ad Ancona, si è tenuta la direttissima con il giudice Matteo Di Battista che ha convalidato l’arresto disponendo sia l'obbligo di firma alla polizia giudiziaria che l'obbligo di dimora a Senigallia con divieto di uscire di casa nelle ore nottume, dalle 20 alle 7. Il 30enne era difeso dall’avvocato Filippo Ragaiolo. Al giudice ha detto che la droga era solo per uso personale. I carabinieri del Radiomobile hanno trovato anche una ricca corrispondenza sul cellulare, tramite messaggi whatsapp. Con la messaggistica avrebbe comunicato con la sua clientela. Il giovane aveva anche un avviso orale del questore Cesare Capocasa a non frequentare certi posti e soprattutto certe persone pregiudicate. L’avvocato ha chiesto i termini a difesa l'udienza è stata aggiornata a luglio.