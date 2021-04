In auto nascondevano un chilo di cocaina, la droga usata per le feste pasquali

A sorprenderli, mentre si trovavano in una strada di campagna, sono stati i militari della guardia di finanza. Lo stupefacente sul mercato avrebbe fruttato circa 300mila euro

La cocaina, circa un chilo, era nascosta in una borsa all'interno della loro auto. A finire nei guai, mentre si trovavano nelle campagne di Senigallia, due albanesi di 30 e 45 anni, sorpresi dalla guardia di finanza con lo stupefacente.

Ad insospettire i militari il fatto che i due pusher girassero in auto in piena notte, nonostante il coprifuoco. Quando i due uomini hanno imboccato una stradina isolata i finanzieri hanno pensato che fossero dei ladri e quindi è scattato il controllo. Nel borsone i due albanesi nascondevano 1 chilo di cocaina purissima che una volta tagliata avrebbe fruttato circa 300mila euro. Per loro è scattato l'arresto ed ora si trovano nel carcere di Montacuto a disposizione della magistratura.