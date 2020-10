Quintali di cocaina sulla nave mercantile, incursione della finanza con decine di militari

Assalto alla nave mercantile da parte delle forze dell’ordine alla ricerca della prova che lì, sull’imbarcazione, ci fossero chili di droga. E infatti ieri 50 militari del Gico della Guardia di Finanza di Ancona, coordinati dalle Direzioni distrettuali Antimafia delle procure di Ancona e L’Aquila, sono saliti sulla nave mercantile "Adrienne", battente bandiera liberiana e attraccata al porto di Ancona, trovando un grosso carico di droga: 216, 68 chili di cocaina divisa in panetti. La polvere bianca è stata trovata dentro un ripostiglio sigillato, anche grazie all’aiuto dei cani delle unità cinofile.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ora la nave è ancora nel porto dorico, ma è sotto sequestro e un membro dell’equipaggio è stato arrestato. Un risultato a cui si è arrivati non senza difficoltà perché le operazioni, a cui hanno partecipato anche il reparto Aeronavale della finanza dorica insieme a carabinieri e fiamme gialle di Chieti, hanno richiesto tempo e precisione, se non altro per le grandi dimensione della nave.