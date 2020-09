Cocaina nelle mutande, a tradirlo il troppo nervosismo: pusher arrestato

FABRIANO - Stava tornando in auto presso la sua abitazione quando è stato fermato e perquisito dai carabinieri. A tradire lo spacciatore, già conosciuto alle forze dell'ordine, è stato l'eccessivo nervosimo che ha alimentato il sospetto dei militari.

Si, perchè il pusher non era nuovo a comportamenti definiti proprio dai carabinieri "non irreprensibili". Per questo è immediatamente scattata la perquisizione che ha permesso ai militari di trovare e sequestrare 5 grammi di cocaina nascosta nei suoi slip. Il giovane è stato dichiarato in arresto e condotto presso la sua abitazione. Questa mattina l'Autorità Giudiziaria ha convalidato l'arresto e ha disposto per il pusher gli arresti domiciliari.