Cocaina in auto pronta per lo spaccio, giovane pusher in arresto

Il giovane pusher si trovava in una zona periferica della città quando è stato fermato dai militari. Perquisito, è stato trovato in possesso di 9 grammi di cocaina

Si trovava alla guida della sua auto mentre trasportava della cocaina pronta per lo spaccio. A finire nei guai un 30enne di origine straniera ma residente in provincia che ora è stato arrestato.

Il controllo è stato effettuato da parte dei carabinieri della stazione di Jesi che nel weekend ha identificato 240 persone e fermato 180 veicoli. Il giovane pusher si trovava in una zona periferica della città quando è stato fermato dai militari. Perquisito il mezzo il 30enne è stato trovato in possesso di 9 grammi di cocaina, già suddivisa in dosi e pronta per essere immessa nel territorio. Per lui è scattato l'arresto ed ora dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.