Blitz antidroga in un bar, nasconde in bocca 17 dosi di eroina. Trovate anche cocaina ed hashish: due denunce

In bocca gli trovano 17 dosi di eroina mentre nelle tasche nasconde alcuni grammi di hashish. Blitz nelle scorse ore della guardia di finanza in un bar di Civitanova Marche. Sono 4 le persone finite nei guai: due di loro sono state denunciate.

Il controllo

La guardia di finanza di Civitanova Marche, coadiuvata dall’unità cinofila, ha assistito nei pressi di un bar della città, alla compravendita di cocaina tra due ragazzi tunisini. Dagli accertamenti è emerso che entrambi erano destinatari del decreto di espulsione a firma del Prefetto di Macerata e per questo sono stati condotti presso il Centro di Permanenza Temporanea di Potenza, in attesa dell’esecuzione dell’espulsione.

La perquisizione è stata estesa anche all'interno del bar dove erano presenti altri due giovani tunisini. Uno dei due nascondeva in bocca 17 dosi di eroina, per un totale di 6,5 grammi mentre in tasca aveva 1,35 grammi di hashish. L’altro soggetto, invece, oltre ad essere stato trovato in possesso di 0,60 grammi di hashish, non è risultato in regola con il permesso di soggiorno. Pertanto, a suo carico sono stati parimenti emessi il decreto di espulsione dal territorio nazionale e l’ordine di lasciare il territorio nazionale, rispettivamente a firma del Prefetto e del Questore. Le sostanze stupefacenti sono state sottoposte a sequestro. Dei quattro fermati, due sono stati denunciati a piede libero alla Procura della Repubblica, rispettivamente per spaccio e per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, mentre gli altri due sono stati segnalati alla Prefettura per uso personale.