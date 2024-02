La droga per lo sballo del week end intercettata dalla polizia: arrestato un 40enne

ANCONA - Un chilo e mezzo di droga tra marijuana, hashish e cocaina è stata trovata ieri mattina a casa di un 40enne. L’uomo, che risiede fuori dal capoluogo dorico, è stato sorpreso quasi nel sonno. La Squadra Mobile della polizia stava seguendo una indagine per un traffico di sostanze stupefacenti, che dall’entroterra anconetano arriverebbe lungo la costa, ed è arrivata fino all’abitazione del 40enne.

In casa c’erano anche diversi contanti, troppi per il lavoro che l’uomo svolge, poco più che un operaio, bilancino e materiale per confezionare dosi. Non ha opposto resistenza quando la polizia gli è piombata nell’appartamento. Arrestato per detenzione ai fini dello spaccio è stato portato in carcere, a Montacuto, su disposizione della pm di turno, Irene Bilotta. Questa mattina il gip ha convalidato l’arresto disponendo per il 40enne gli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico. Davanti al giudice è stato collaborativo spiegando di passare un brutto periodo della propria vita ed essere finito in un brutto giro. Sono in corso accertamenti per risalire al fornitore e ai destinatari della droga che verosimilmente sarebbe stata spacciata nel fine settimana. L’arrestato è difeso dagli avvocati Valentina Romagnoli e Andrea Netti.