Il “viveur” dei locali trovato con la droga. Arrestato 45enne

SENIGALLIA – Girare i locali era la sua specialità. Un viveur su cui la polizia ha deciso di indagare. Quell'entrare e uscire, spesso nei fine settimana, in luoghi frequentati da giovani e incontrare sempre tante persone avrebbe avuto un secondo scopo. Non divertirsi ma spacciare droga. L'uomo, 45 anni, italiano, è stato fermato nei giorni scorso a Cesano, dalla squadra anticrimine del Commissariato di Senigallia, mentre era in auto. I poliziotti sono poi andati con lui a perquisire le abitazioni di sua pertinenza e hanno trovato, nascosti in un involucro, 25 grammi di cocaina. Trovato anche denaro, ritenuto provento dell’attività di spaccio, e tutto il materiale necessario per la lavorazione ed il confezionamento dello stupefacente. Il 45enne è stato arrestato. Già fatta la convalida in tribunale. Ora è ai domiciliari in attesa del processo. La polizia continuerà ad effettuare maggiori controlli in vista delle festività.