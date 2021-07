In auto con 17 chili di coca purissima: in manette una coppia

Arrestati con 17 chili di cocaina purissima nell'auto. Un uomo di 44 anni di origine albanese e una donna romena di 34 anni sono stati fermati al casello di Senigallia dalla Guardia di Finanza. Sfrecciavano a tutta velocità a bordo di una macchina con targa tedesca.

I due al momeno dell'alt sono sembrati subito nervosi e così le fiamme gialle hanno approfondito il controllo anche con l'aiuo del fiuto di Klaus, il pastore tedesco di tre anni che ha chiaramente segnalato la presenza di stupefacente. I finanzieri hanno scoperto nell'auto un ingegnoso sistema di doppio fondo nella parte posteriore dell’automezzo (munito di un sofisticato sistema di sblocco a due fasi: elettronico e meccanico) all’interno del quale erano stipati quindici confezioni di droga, per un peso complessivo di oltre diciassette chili. I successivi accertamenti speditivi posti in essere con il narco-test hanno confermato che la sostanza individuata era cocaina di ottima qualità; la stessa, una volta immessa sul mercato, avrebbe fruttato agli spacciatori circa 2 milioni di euro. I due responsabili sono stati portati nel carcere di Montacuto e in quello di Pesaro e messi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria del capoluogo dorico.