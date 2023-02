Esce dal lavoro e lo trovano con cocaina e hashish, in casa nascondeva altre dosi: arrestato un 36enne

ANCONA – Lo fermano dopo il lavoro e lo trovano con qualche grammi di cocaina. Perquisita l'abitazione dove abita con altre persone c'era altra droga per un totale di quasi mezzo etto tra polvere bianca e hashish. Arrestato addetto di un call center. L'operazione è di ieri pomeriggio, condotta dalla squadra mobile di Ancona. L'uomo, 36 anni, è stato arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio. La polizia stava seguendo una indagine quando è arrivata al centralinista del NUE che è stato fermato a fine turno, vicino alla sede della Regione. Gli agenti avevano più di un indizio che l'uomo non fosse pulito anche se la sua fedina penale sarebbe intonza.

E' bastato controllarlo addosso per trovare una piccola quantità di cocaina. Il resto della droga era a casa, nella sua camera da letto. Lui non avrebbe saputo giustificare il possesso dello stupefacente e nell'abitazione c'era anche materiale per confezionarla, bilancini e cartine varie. Questa mattina in tribunale l'arresto è stato convalidato e il giudice ha disposto come misura cautelare l'obbligo di firma alla polizia giudiziaria in attesa dell'udienza rinviata a marzo perché il suo avvocato ha chiesto i termini a difesa. In aula l'arrestato si è avvalso della facoltà di non rispondere. Avrà qualche settimana di tempo per giustificare come mai era in possesso di tutta quella droga.