Trovano un borsello sul ciglio della strada, era pieno di cocaina ed eroina

BELVEDERE OSTRENSE - Pensavano di trovare soldi e documenti in un borsello abbandonato sul ciglio della strada ma quando è stato aperto era pieno di droga. A fare la scoperta sono stati i carabinieri, nel fine settimana appena trascorso. I militari stavano effettuando un servizio perlustrativo quando hanno notato il borsello abbandonato sul ciglio della strada. Insospettiti hanno provveduto immediatamente al recupero con l’intento di procedere alla restituzione al legittimo proprietario credendo che contenesse documenti e altro.

Invece, quando hanno proceduto all’apertura, hanno rinvenuto un consistente quantitativo di sostanza stupefacente, tipo cocaina, eroina e anche materiale per il confezionamento. Tutto è stato sequestrato a carico di ignoti. Sono in corso indagini per risalire a colui che si è disfatto della droga.