Compra la marijuana dall'Olanda e la paga in bitcoin, il cane antidroga la fiuta e viene arrestato

Acquista online 390 grammi di marijuana, pagando la droga con i bitcoin. E' stato arrestato dai finanzieri della Compagnia di Civitanova Marche, in azione con il supporto della Tenenza di Camerino, un 21enne di Camerino, sorpreso dai militari al momento di ritirare il pacco proveniente dall'Olanda.

Per mantenere l'anonimato il giovane aveva pagato lo stupefacente in criptovaluta, utilizzando i bitcoin. Il suo tentativo di farla franca si è concluso con l'arrivo del cane antidroga Edir, che ha fiutato la marijuana all'interno di un magazzino. A quel punto i finanzieri hanno sostituito la marijuana con del materiale generico ed hanno seguito in incognito il corriere fino alla consegna del plico, effettuata nella città di Camerino. Il 21enne, al momento del ritiro del pacco, non ha potuto far altro che ammettere di aver acquistato la droga, affermando inoltre di averla pagata utilizzando dei bitcoin. Nell'operazione sono stati denunciati anche altri 2 coetanei, in quanto anch'essi coinvolti nell'acquisto dello stupefacente.