Eroina nei barattoli di cioccolata, maxi condanna per i due pusher: 6 anni di carcere

ANCONA – Trovati con le mani nella cioccolata, o meglio con la droga nei barattoli della Nutella. Così due pusher avevano pensato di farla franca, il 16 marzo scorso, ma non avevano fatto i conti con i carabinieri e il loro intuito dopo una soffiata. I militari del Norm avevano saputo che un carico di droga sarebbe arrivato all'uscita del casello autostradale di Loreto ma c'era da individuare la vettura che lo trasportava. Insospettiti da una vecchia Opel Meriva hanno fermato gli occupanti, due tunisini di 30 anni, e hanno fatto bingo. La droga ce l'avevano loro, quasi un etto di eroina, in tre ovuli da 28 grammi ciascuno, nascosti nei barattoli della Nutella. Il tribunale di Ancona oggi li ha condannati a sei anni di carcere ciascuno per spaccio.

I militari li avevano fermati notando che in auto avevano diverse buste della spesa. Era primo pomeriggio l'auto arrivava da sud. Passata la barriera del pedaggio i carabinieri l'hanno fermata. I militari hanno fatto scendere gli occupanti, molti innervositi di quell'imprevisto che forse non avevano ben calcolato. Portati in caserma sono stati perquisiti ed è stata controllata bene anche la vettura. A bordo c'erano delle buste della spesa appena fatta, con dentro generi alimentari come scatolette di tonne, yogurt, panini, affettati, e poi pannolini e tre barattoli di cioccolata. Sono stati aperti e dentro sono stati trovati i tre ovuli di eroina.