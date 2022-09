Dorme dall'amico, arrivano i carabinieri. In camera da letto c'è la droga, arrestati

JESI - Dormivano quando in casa sono piombati i carabinieri. Nella camera da letto c’erano 75 grammi di hashish, sei di cocaina e mezzo grammo di marijuana. Per un 28enne, proprietario dell’abitazione e il suo amico di 32 anni è scattato l’arresto per detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio. L’operazione è di ieri sera, dei carabinieri del Norm di Senigallia che proprio dalla spiaggia di velluto stavano seguendo una lista che li ha portati fino a Jesi.

I due avrebbero rifornito la cittadina costiera di droga. Il 32enne era ospite per quella notte a casa dell’amico quando sono arrivati i militari. In camera c’era anche un bilancino di precisione e numerose bustine per il confezionamento delle dosi. La droga era occultata dentro un letto. Questa mattina l’arresto è stato convalidato dal giudice per entrambi ma solo per il 28enne è stato disposto l’obbligo di firma alla pg come misura cautelare. L’udienza è stata rinviata all’11 novembre dove è probabile che i due giovani facciano richiesta di riti alternativi per il processo. In aula oggi erano difesi uno dall’avvocato Andrea Bordoni, il 28enne, e l’altro da Pietro Sgarbi. Entrambi sono stranieri di seconda generazione ma nati in Italia. Uno risulta residente a Corinaldo e l'altro a Serrà San Quirico.