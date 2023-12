Coppia arrestata per spaccio, arriva l’avviso orale del questore

FALCONARA - I carabinieri li avevano arrestati per spaccio, dieci giorni fa, adesso arriva l’avviso orale del questore Cesare Capocasa. Il provvedimento riguarda una donna di 40 anni e un uomo di 50 anni. I due, entrambi con precedenti penali e di polizia a loro carico per reati contro la persona, il patrimonio e in materia di armi, sono finiti in manette a metà dicembre perché trovati in possesso di un quantitativo di hashish. In considerazione della loro pericolosità sociale e delle frequentazioni che i due avevano con soggetti pregiudicati ed in relazione al fatto che tali comportamenti mettono a repentaglio la sicurezza pubblica e l'incolumità dei cittadini, il questore ha ravvisato la necessità di intervenire con la misura di prevenzione detta “avviso orale” per farli rigare dritto ed evitare che entrambi possano in futuro commettere altri ed ulteriori delitti che arrecano disturbo alla tranquillità dei cittadini. Con l’avviso orare i due cittadini sono invitati a cambiare condotte e se non lo faranno sarà applicata loro una misura più grave. Con questa arrivano a 140 gli avvisi orali emessi dal questore dall’inizio dell’anno.