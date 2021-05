I carabinieri della Tenenza di Falconara hanno eseguito l’ordine di carcerazione nei confronti di un 23enne del posto condannato per spaccio di droga. I fatti risalgono all'ottobre del 2019 quando il ragazzo, nel corso di un controllo nel capoluogo dorico, era stato trovato in possesso di un panetto di hashish da 100 grammi.

I militari avevano eseguito una perquisizione a casa del giovane scoprendo altri 360 grammi di di fumo, due involucri in cellophane, strumenti per il confezionamento e soldi in contanti. Il 23enne, condannato a 4 anni di reclusione, è stato trasferito nel carcere di Montacuto dove dovrà scontare la sua pena.