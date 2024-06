Marijuana, cocaina, pistole ed una katana. Nel suo appartamento la polizia trova di tutto: 44enne denunciato

JESI - La polizia entra in un appartamento per sedare una lite ma, oltre ai due contendenti, trova armi e droga. A finire nei guai uno jesino di 44 anni che è stato denunciato.

La vicenda

Nelle scorse ore un equipaggio volante della polizia è intervenuto, in piena notte, all'interno dell’abitazione di un 44enne, a seguito di un litigio con l’ex compagna. Poco prima era stata la donna a a recarsi presso l’appartamento dell'ex fidanzato per recuperare i propri effetti personali, visto che la loro relazione era terminata già da diversi mesi. Un confronto che, in poco tempo, è degenerato in minacce, anche con l’uso di armi.

Raccolte le prime informazioni, gli agenti hanno deciso di perquisire l'appartamento trovando una pistola a gas con caricatore, con il tappo rosso verniciato, una replica esatta di una pistola 92 SB Parabellum ed una katana della lunghezza di 28 centimetri. Gli agenti inoltre hanno trovato e sequestrato 15 piante di cannabis coltivate dall’uomo in appositi vasi con terriccio ed un involucro di cellophane contenente 0,28 grammi di cocaina. Il 44enne è stato denunciato in stato di libertà per minacce e coltivazione di stupefacenti. Inoltre, i fatti sono stati comunicati al Questore di Ancona, che ha prontamente adottato e notificato all’uomo la misura dell’Ammonimento.