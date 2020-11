Droga nell'armadio: nei guai la coppia che nascondeva marijuana

MONTECOSARO (MC) - Oltre un chilo di droga nascosta nell'armadio è stata scoperta dalla Guardia di Finanza di Civatonova Marche. Dopo il blitz dei militari guidati dal capitano Tiziano Padua sono state rinvenute 17 confezioni di cellophane contenenti marijuana, per un peso complessivo di 1,2 chili (GUARDA IL VIDEO).

La perquisizione a casa è scattata dopo un controllo dell'auto su cui viaggiava la coppia: l'uomo di 42 anni che è stato poi arrestato, e la compagna denunciata a piede libero. Erano entrambi disoccupati. I due sono apparsi in stato d'agitazione dopo che il cane antidroga della Cinofila aveva compiuto un'insistente segnalazione. La droga quindi è sbucata fuori dall'armadio man mano che le ricerche si facevano più approfondite. Nelle ultime settimane le Fiamme Gialle civitanovesi hanno compiuto ulteriori sequestri di oltre 120 grammi tra marijuana, hashish e metadone, contanti per 5.690 euro e materiale per lo spaccio, quattro denunce e due segnalazioni di assuntori al Prefetto.