Lui non poteva stare in Italia, lei aveva la droga: inseguiti, denunciati e multati

ANCONA - Nella mattinata di ieri, durante il servizio di controllo del territorio, la polizia si è insospettita per una coppia. Dopo un controllo lui è risultato irregolare, lei aveva a casa una dose di cocaina. Gli agenti si trovavano in via Colleverde quando, passando, hanno notato i due, lui 40 anni, marocchino, lei 38 anni, anconetana. Vista la pattuglia la coppia è salita di gran fretta su una vettura guidata da un 60enne anconetano ma i poliziotti hanno seguito la vettura e fermata in via delle Grazie.

Tutti avevano precedenti per stupefacenti. A carico del 40enne marocchino risultava un ordine del questore di Ancona di allontanamento dal territorio italiano, nonché un obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, per questo è stato denunciato. Perquisita l'abitazione dove vivevano la donna ha consegnato un involucro in cellophane contenente una dose di cocaina. Per lei è scattata una sanzione amministrativa per la violazione del testo unico in materia di stupefacenti.