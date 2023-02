Passeggia in città, la polizia lo avvicina e lui tenta di allontanarsi: in tasca ha dosi di marijuana e hashish

ANCONA - Nella serata di ieri, le Volanti della Questura di Ancona, transitando in Via Oberdan hanno notato un soggetto che stava passeggiando. Il ragazzo, alla vista dei poliziotti, ha accelerato il passo tentando di nascondersi tra le auto in sosta. Insospettiti i poliziotti hanno effettuato un controllo più approfondito scoprendo e sequestrando della sostanza stupefacente.

Il ragazzo, un cittadino tunisino di 25 anni, intervistato in merito all’eventuale possesso di droga, ha consegnato spontaneamente agli operatori un contenitore metallico con all’interno 4 pezzi di hashish contenuti in involucri di plastica trasparente del peso di circa 4 grammi, e una pallina di Marijuana contenuta all’interno di un ritaglio di plastica. In merito al possesso della sostanza il ragazzo ha dichiarato di detenerla per uso personale e per questo è stato sanzionato per detenzione di stupefacente.