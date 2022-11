Fanno serata con droga e coltelli. La polizia li controlla e loro consegnano tutto pentiti: in 4 nei guai

ANCONA – Passano la serata su una panchina a fumare spinelli e con armi da taglio in tasca e nello zaino. Così la polizia ha trovato un gruppetto di giovanissimi, ieri sera, in via Oberdan, vicino alle scuole Faiani. Uno dei ragazzi è stato visto mentre fumava uno spinello che ha subito consegnato agli agenti. Piano piano anche gli altri, pentiti, hanno ammesso di avere della droga con sé. Una ragazza aveva nel portamonete 0,43 grammi di hashish che ha dato ai poliziotti. Poi è toccatto ad un 18enne: ha estratto dalla tasca dei pantaloni un involucro con dentro 11,52 grammi sempre di hashish.

Nello zaino la polizia ha trovato anche un arnese in materiale metallico con impugnature in legno, con all’estremità un martello e una lama tipo ascia, munito di lame richiudibili, del tipo a serramanico, lungo 16 centimetri. Un 20enne, sempre dello stesso gruppetto, ha consegnato un arnese multiuso che teneva in tasca, con punta a martello e lungo 14 centimetri, con all’interno 4 lame a scatto. Chi aveva la droga è stato denunciato per possesso di sostanza stupefacente mentre chi aveva le lame è stato denunciato per porto abusivo di oggetto atto ad offendere. Hashish e arnesi sono stati sequestrati. La polizia approfondirà a quale utilizzo i ragazzi li avrebbero usati. I controlli mirati per prevenire il disagio giovanile e l'abuso di droghe sono stati voluti dal questore Cesare Capocasa e sono rivolti anche alle uscite delle scuole. «L’educazione è il principale strumento per combattere fenomeni devianti – commenta il questore - e in grado di corrompere le coscienze dei nostri giovani ragazzi. Una società civile deve mettere la formazione degli Uomini e delle Donne di domani al primo posto e per questo motivo è uno degli obiettivi prioritari degli operatori di polizia, al servizio dei cittadini e della collettività».