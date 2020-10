In casa nasconde hashish, marijuana e una katana da 42 centimetri: arrestato

ANCONA - Era finito già da tempo sotto l'occhio dei carabinieri di Collemarino e nella giornata di sabato è stato arrestato. Si tratta di un 38enne di origini campane, che da qualche giorno frequentava la zona nei pressi del parco degli Ulivi.

I carabinieri hanno così deciso di perquisire il suo appartamento, trovando all'interno alcune dosi di marijuana, hashish ed una katana lunga ben 42 centimetri. Inoltre, nascosti in casa, il 38enne aveva 3mila euro in contanti, probabile provento di spaccio. La perquisizione è stata poi estesa anche nel suoi veicolo dove i militari hanno trovato una mazza da baseball lunga 75 centimetri. Oltre all'arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, l'uomo è stato denunciato per porto di armi ed oggetti atti ad offendere.