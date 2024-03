Uno ha l'hashish in casa, l'altro guida sotto effetto di alcol

FABRIANO - Allunga il passo quando vede i carabinieri,movimento sospetto: il controllo è negativo ma in casa i militari scoprono mezzo grammo di hashish. Il giovane, 20 anni, è stato segnalato come assuntore.

Sempre nell'ambito dei controlli, all’altezza dello svincolo Fabriano Ovest della superstrada i carabinieri hanno fermato un 24enne umbro che faceva probabilmente rientro a casa. Sottoposto ad alcol test è risultato avere un valore di 1,1 grammi /litro: è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza. Per lui patente ritirata e auto affidata al proprietario.