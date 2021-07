Sopreso con la marijuana a soli 13 anni, scatta la segnalazione: controlli e denunce

Sorpreso con la marijuana a soli 13 anni, insieme a un altro ragazzo di 20. I due sono stati segnalati alla Prefettura come assuntori. Il più grande, alla vista dei carabineri di Senigallia, ha cercato di disfarsi di un involucro contenente una dose (poi recuperato dai militari). Il 13enne aveva con sé un'altra dose, sempre di marijuana.

Sempre ieri i carabinieri di Senigallia hanno denunciato un 53enne per detenzione di droga ai fini di spaccio. Ieri pomeriggio l'uomo, residente in città, è stato sottoposto a controllo e trovato in possesso di un involucro con 3,8 gr di cocaina. In casa è stata trovata altra droga della stessa tipologia oltre ad un bilancino di precisione.