Hashish in auto e materiale per il confezionamento della droga in casa: 19enne nei guai

MONTE SAN VITO - I carabinieri della Stazione di Monte San Vito hanno denunciato un 19enne che viaggiava in auto, come passeggero, lungo via Sant'Antonio. Aveva con se uno spinello, confezionato con tabacco misto ad hashish. La perquisizione è stata estesa alla sua abitazione, dove è stato rinvenuto un panetto di hashish del peso di 34 grammi, un bilancino elettronico di precisione e materiale vario per il confezionamento delle dosi. Estraneo ai fatti il conducente della macchina.