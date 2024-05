Pagaia e moto per fare prevenzione al tumore al seno, dragonesse in sella con i Lupi Maris

FALCONARA - Sono delle combattenti, nella vita come nello sport. Per un giorno le dragonesse della Lega Navale di Falconara hanno messo da parte la pagaia per la moto. L'associazione Lupi Maris, un gruppo di motociclisti appassionati di Harley Davidson e con base a Jesi, hanno portato le ragazze a fare un giro fino a Senigallia in sella alle loro due ruote. Una sfilata di magliette rosa, la divisa delle sportive, che ha attraversato il lungomare con ritorno per le strade più collinari. Ma anche una giornata di beneficenza. L'uscita in moto è del 12 maggio scorso e ha portato anche ad un gesto di solidarietà. Facendo tappa al Fork di Marzocca, un locale officina di moto dove si può anche mangiare, meta di motociclisti, i titolari Simone e Monia hanno donato alle dragonesse una busta con 500 euro, soldi raccolti per fare iniziative di prevenzione contro il tumore al seno. Le dragonesse sono infatti una associazione di donne operate al seno e come riabilitazione vogano a bordo di imbarcazioni e partecipano a competizioni anche a livello internazionale.

I motociclisti, una 20ina in tutto, sono arrivati puntuali, alle 9, all'appuntamento alla Lega Navale dove hanno trovato le dragonesse ad attenderli con il casco in mano e la loro maglietta rosa indossata. Presente per i saluti istituzionali l'assessore del comune di Falconara, Marco Giacanella e il presidente dei Lupi Maris Emanuele Biondi con il segretario Carmelino Proto. I motociclisti hanno creato una maglietta ad hoc per l'evento, con scritto lo slogan della giornata "in moto e pagaiando uniti per la prevenzione", fornite dalla cantina Giusti di Senigallia. Per tutto il tragitto il corteo rosa è stato scortato dalla polizia stradale di Jesi. Raggiunto la spiaggia di velluto il giro si è concluso alla club house dei Lupi Maris a Jesi dove i motociclisti hanno offerto il pranzo alle dragonesse,