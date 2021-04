Riaperture, l'annuncio di Draghi: «Zone gialle dal 26 aprile e ristoranti aperti a cena»

«Viene anticipata al 26 aprile l'introduzione della zona gialla». Lo ha annunciato il presidente del Consiglio, Mario Draghi, aggiungendo che «si introduce un cambiamento rispetto al passato: si da' precedenza alle attività all'aperto, anche la ristorazione all'aperto a pranzo e cena e alle scuole. Tutte le scuole riaprono completamente in presenza nelle zone gialle e arancioni - ha proseguito Draghi - mentre in zona rossa ci sono modalita' che suddividono in parte in presenza e in parte a distanza». Il Coprifuoco, per ora, resta vigente negli stessi orari.

Il Ministro della Salute, Roberto Speranza: «Le misure adottate nelle ultime settimane hanno prodotto risultati, ll'indice Rt nazionale è a 0,85, la tendenza nella stragrande maggioranza delle Regioni è verso un miglioramento del quadro epidemiologico. C'è un aumento significativo delle dosi somministrate: quasi l'80% delle persone con più di 80 anni ha avuto la prima dose, e l'accelerazione in corso ci porterà' nelle prossime settimane a portare il numero delle persone vaccinate nella fascia a maggior rischio a un livello molto alto. Sulla base di questi elementi - ha proseguito - siamo nelle condizioni di disegnare con cautela un percorso positivo che dia un segnale di ripresa al Paese, un percorso di natura graduale che si avvierà il 26 aprile e vedra' come elemento prioritario ancora la tutela della scuola». Speranza ha infine auspicato che «con il passare delle settimane il quadro epidemiologico possa restare positivo e questo consentirà di poter programmare nelle prossime settimane ulteriori riaperture anche per le attivita' che non si svolgono all'aperto».

(Agenzia Dire)