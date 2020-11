Nuovo Dpcm, mascherine obbligatorie anche in classe: le novità per gli studenti

ROMA - Mascherine obbligatorie a scuola, anche al banco, per gli studenti del primo ciclo di istruzione. Come si legge su Today.it, questa sarà una delle novità contenute nel nuovo Dpcm che il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha firmato nella notte tra il 3 e il 4 novembre 2020 per cercare di arginare il contagio da coronavirus. Tutti i bambini dai sei anni in su dovranno dunque indossare il dispositivo di protezione, come viene previsto espressamente dal decreto.

«L'attività didattica ed educativa per la scuola dell’infanzia - si legge nel testo pubblicato dal Corriere della Sera -, il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia continua a svolgersi in presenza, con uso obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina».

