Deve stare in carcere ma gira per la città, arrestato un 21enne

JESI – Non poteva entrare in città, perché su di lui c'era un foglio di via obbligatorio dal comune, e soprattutto doveva stare in carcere a scontare una pena di sei anni. Eppure un 21enne originario della provincia di Macerata, oggi è stato trovato che girovagava per le vie del centro.

I carabinieri del Radiomobile, della Compagnia di Jesi, lo hanno fermato e arrestato. Le manette sono scattate per la condanna pendente, emessa per reati contro la libertà personale. Per la violazione del foglio di via è stato invece denunciato. Il 21enne è sttao portato in carcere.